Американский предприниматель и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подал документы для участия в президентских выборах США в 2020 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что бизнесмен собирается принимать участие в избирательная кампании от Демократической партии.

Уточняется, что команда предпринимателя выделила $23 млн на рекламную кампанию на телевидении. Однако, по данным СМИ, эта цифра может стать и не итоговой суммой, а побить рекорд бывшего президента США Барака Обамы по затратам на вещание ($24 млн).

Данные денежные средства рассчитаны на рекламные кампании на телевидении для таких штатов как Флорида, Техас, Массачусетс, Калифорния, Пенсильвания, Миссисипи, Мичиган.