Ведущие фондовые индексы США закончили торги в пятницу в "зеленой зоне", что связано с возвращением оптимизма по перспективам разрешения торгового конфликта США и Китая и заключению первого этапа соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира, свидетельствуют данные бирж.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, по состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (01.00 баку) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,34%, до 27861,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,12%, до 8516, 340 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - также на 0,18%, до 3109,03 пункта.

Инвесторы по-прежнему следят за развитием торговых отношений США и Китая. На рынках преобладают оптимистичные настроения, так как, по данным СМИ, американский президент Дональд Трамп заявил, что, вероятно, торговый договор с Китаем может быть скоро заключен.

Ранее СМИ также сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. А глава китайской делегации на торговых переговорах с США Лю Хэ, в свою очередь, выразил "осторожный оптимизм" по поводу подписания первой фазы торгового соглашения.

Участники торгов также обратили внимание на данные об индексе потребительских настроений в США Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). По окончательной оценке показатель в ноябре увеличился до 96,8 пункта. Аналитики ожидали менее сильного роста показателя - до 95,7 пункта в месячном выражении.