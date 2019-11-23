https://news.day.az/world/1178490.html США потеряли беспилотник в Ливии
США потеряли беспилотник в Ливии
США потеряли в Триполи беспилотник, который был задействован в мониторинге экстремистской деятельности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило Африканское командование ВС США (AFRICOM).
"21 ноября в Триполи (Ливия) был потерян беспилотный летательный аппарат (БЛА), принадлежащий американскому командованию. Операции БЛА проводятся в Ливии для оценки текущей ситуации с безопасностью и мониторинга насильственной экстремистской деятельности", - следует из пресс-релиза.
В AFRICOM отметили, что "эти операции имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии". Инцидент в настоящее время расследуется.
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