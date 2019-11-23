Пути решения многочисленных проблем, существующих в двустороннем диалоге России и США, находились в центре внимания встречи с американским заместителем госсекретаря Джоном Салливаном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

"Разумеется, мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. И мы говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях", - цитирует ТАСС Лаврова.

Обсуждалась роль Группы двадцати (G20) в международных отношениях. В этой связи была подтверждена поддержка этой структуры, которая отвечает интересам всех и создает хорошую площадку для достижения приемлемых договоренностей.

Напомним, в японском городе Нагоя проходит двухдневная встреча глав внешнеполитических ведомств стран "группы двадцати".

В МИД РФ отметили, что мероприятие призвано подвести итоги председательства Японии в "двадцатке" в 2019 году и "мобилизовать дипломатические усилия" для воплощения в жизнь договоренностей, достигнутых на июньском саммите в японской Осаке.