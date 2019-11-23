В американском городе Стаффорд случайный водитель в последний момент спас человека из горящей машины. Это произошло за несколько секунд до того, как огонь полностью охватил автомобиль, сообщает "Daily Mail".

Издание отмечает, что авария произошла в начале ноября. Мужчина возвращался с обеда с женой и увидел, что стоящий на дороге автомобиль горит, а внутри находится человек. Американец выбежал из автомобиля и бросился на помощь, он смог вытащить пожилого мужчину как раз перед тем, как автомобиль полностью охватило пламя.

По словам пострадавшего, причиной пожара стала протечка газового баллона, который он перевозил на заднем сидении. Водитель решил закурить, и баллон взорвался. Пожилой мужчина пытался выбраться из горящей ловушки самостоятельно, но не смог отстегнуть ремень безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Спасшего водителя мужчину наградили знаком отличия за проявленную храбрость.

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