Китай в субботу произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с двумя навигационными спутниками Beidou-3, которые стали 50-м и 51-м спутниками создаваемой Китаем глобальной навигационной системы Beidou, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пуск состоялся в субботу утром в 08.55 с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Оба спутника вышли на заданную орбиту и будут работать вместе с остальными запущенными ранее аппаратами Beidou после того, как пройдут серию тестов.

Beidou - создаваемая Китаем глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.

Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это была уже 319 миссия.