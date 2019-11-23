Транспортный мост над рекой Мозель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии соединил страну со странами Бенилюкс, информирует Deutsche Welle.

Это второй по величине автомобильный мост Германии, его длина - 1,7 километра. Над рекой он возвышается на 160 метров. По высоте новый мост уступает только 185-метровому Кохерталь в южной земле Баден-Вюртемберг.

"Высокий Мозельский мост" (Hochmoselbrücke), как его теперь называют в Германии, стал крупнейшим европейским строительным проектом. Некоторые критики утверждали, что массивный мост разрушит идиллический ландшафт виноградников, а защитники окружающей среды утверждали, что он загрязнит грунтовые воды. Более практичные граждане высказались против стоимости проекта, передает Day.Az со ссылкой на 1prof.by.

Возведение моста было частью более крупного дорожного проекта, который включал в себя строительство дополнительных 25 километров федеральной трассы. Общая стоимость проекта оценивается в 483 миллиона евро, при этом 175 миллионов евро было выделено только на этот мост.

По прогнозам специалистов, новый мост ежедневно будут пересекать около 25 тысяч автомобилей. В конечном итоге он свяжет регион Рейн-Майн недалеко от Франкфурта с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

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