В республике Коми мужчина пытался расстрелять сотрудника полиции.

Инцидент произошел 21 ноября. В полицию обратилась мать бывшей жены 34-летнего подозреваемого. Женщина рассказала, что мужчина угрожает дочери и ее семье, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

В какой-то момент злоумышленник вдруг выхватил из сумочки пистолет ТТ, затем он направил его на сотрудника МВД и пригрозил открыть стрельбу. Он нажал на курок, но у пистолета заклинил затвор.

В итоге подозреваемого обезоружили сотрудники полиции. У него изъяли пистолет ТТ, а также 22 боевых патрона, кастет и штык-нож. Теперь его ждут арест и уголовное дело.

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