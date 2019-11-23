Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва попросила США сыграть "конструктивную роль" в нормализации отношений Японии и Южной Кореи, сообщил южнокорейский МИД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кан Гён Хва посетила Японию с 22 по 23 ноября, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел стран G20 в Нагое, и провела переговоры с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.

"Министр Кан Гён Хва разъяснила причины решения правительства Южной Кореи касательно приостановки выхода из GSOMIA (соглашения об обмене разведданными). Она также заявила, что Южная Корея будет стараться как можно быстрее найти решение проблем в отношениях с Японией, таких как экспортные ограничения, и попросила США сыграть в этом процессе конструктивную роль", - говорится в заявлении МИД.

Стороны также договорились продолжать диалог по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова и разделения расходов на оборону.

Обострение отношений между Японией и Южной Кореей началось летом этого года после решения суда в Южной Корее о компенсациях корейцам, подневольный труд которых был использован японскими компаниями в годы колониального господства на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.

Решение южнокорейского суда и меры против собственности японских компаний в Южной Корее побудили Японию отменить облегченный порядок экспорта своих наноматериалов, используемых в электронной промышленности корейскими компаниями. Южная Корея ввела свои ограничительные меры и отказалась продлять договор об обмене военной информацией с Японией (GSOMIA). Также 11 сентября Сеул подал жалобу в ВТО, обвинив Японию в торговой дискриминации.

Вашингтон не раз призывал Японию и Южную Корею продлить действие соглашения по обмену военной информацией GSOMIA, подчеркивая, что прекращение соглашения принесет только пользу Китаю, России и Северной Корее.

В итоге 22 ноября Южная Корея заявила, что решила приостановить выход из соглашения по обмену военной информацией с Японией GSOMIA и прекратить спор в ВТО ради продолжения диалога.