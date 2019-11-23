О том, какие шаги принимают Китай и Россия, чтобы уменьшить зависимость от американского доллара, финансист пекинского банка ICBC и член Китайской рабочей группы при Министерстве экономического развития Италии Маттео Джованнини рассказал на сайте международного телеканала "Центрального телевидения Китая", передает Day.Az со ссылкой на Вести Кавказа.

Нынешняя глобальная финансовая система в значительной степени ориентирована на американскую валюту, но переход к многополярному миру предполагает использование резервных валют. Китай и Россия предпринимают действия для повышения своей способности противостоять гегемонии доллара и использованию валюты в качестве инструмента внешней политики.

Россия, например, выпускает облигации, номинированные в юанях для защиты от американских тарифов и санкций. Выпуск облигаций в юанях планировался с 2016 года, и ожидается, что он будет совершен в конце этого года или в начале следующего. Россия впервые представит суверенный долг в китайской валюте. Это решение было вызвано изменением глобального политического ландшафта для Китая и России, подтолкнувшего оба государства к более тесному партнерству. Такой шаг предотвращает нанесение вреда национальным интересам России и Китая посредством доллара, а также является мостом для инвесторов двух стран.

В прошлом году Россия постепенно сокращала долю американской валюты в международных резервах, увеличивая запасы золота, юаня и евро. Российский Центральный банк и Фонд национального благосостояния активно участвуют в процессе. Объем юаня увеличился с 5% до 14% в российских резервах иностранной валюты. На евро приходится более 30%, а запасы золота достигли более 18%.

Являясь держателем более триллиона долларов государственного долга США, Китай подвергается значительному воздействию американской валюты. Во избежание возможных рисков при отдалении от США, Китай диверсифицирует иностранные резервы, уменьшая зависимость от доллара. Темпы диверсификации в пользу других валют, таких как британский фунт, японская иена и евро, а также золотовалютных резервов, вероятно, будут ускоряться в будущем. Снижение зависимости от финансовых условий доллара может предоставить Пекину больше возможностей для усиления роли юаня на мировой арене.

Похоже, что Китай смотрит еще дальше, запланировав запуск криптовалюты при поддержке Народного банка Китая (НБК), который будет поощрять использование юаня во всем мире для защиты валютного суверенитета страны. Наличие запатентованной цифровой валюты может позволить Китаю лучше контролировать интервенции в области денежного предложения и предотвращать коррупцию и отмывание денег.

Вероятно, наиболее интересным аспектом китайской криптовалюты является то, что она может рассматриваться как способ глобального распределения юаня НБК и коммерческими банками. С помощью этого механизма юань может использоваться в повседневных операциях по всему миру. Криптовалюта также может стать основой для интернационализации юаня в рамках инициативы "Один пояс - один путь" в качестве первого канала.

Криптовалюта считается одним из лучших способов для проведения финансовых операций, поскольку будучи цифровым средством, она может использоваться везде, где есть интернет. Это также очень мощный инструмент, поскольку с его помощью можно обойти западные банковские системы, такие как SWIFT (сеть, позволяющая финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях), что позволяет крайне оперативно проводить транзакции.

Внимание финансовых наблюдателей к будущему запуску китайской цифровой валюты усилилось после недавней инвестиционной поддержки технологии блокчейн, которая была неоднократно озвучена китайским руководством, рассматривающем ее в качестве "основного метода".

Стратегические решения, принятые Китаем и Россией, могут снизить влияние США на мировые финансовые рынки. Дедолларизация уже стала непрерывным процессом, который может ослабить доминирование американской валюты в мире и привести к росту влияния других валют, таких как юань, для лучшего представления растущего веса стран с развивающейся экономикой.