Житель города Гранд-Форкс (регион Западный Кутеней, провинция Британская Колумбия, Канада) поздней ночью 20 ноября был вызван своей матерью, обнаружившей непрошеного гостя в припаркованном возле дома автомобиле, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Канадец, открыв багажник, увидел медведя, методично уничтожающего внутреннее убранство автомобиля. Косолапый обитатель леса в поисках пропитания проник в машину и провёл обыск, нанеся существенный ущерб транспортному средству.

Со слов молодого человека, он выпустил пленённого зверя через боковую дверь и выразил предположение, что судьба медведя предрешена и его скорее всего усыпят из-за привыкания к людям.

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