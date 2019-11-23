Косолапый налётчик оказался в заточении в раскуроченном им салоне автомобиля - ВИДЕО
Житель города Гранд-Форкс (регион Западный Кутеней, провинция Британская Колумбия, Канада) поздней ночью 20 ноября был вызван своей матерью, обнаружившей непрошеного гостя в припаркованном возле дома автомобиле, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Канадец, открыв багажник, увидел медведя, методично уничтожающего внутреннее убранство автомобиля. Косолапый обитатель леса в поисках пропитания проник в машину и провёл обыск, нанеся существенный ущерб транспортному средству.
Со слов молодого человека, он выпустил пленённого зверя через боковую дверь и выразил предположение, что судьба медведя предрешена и его скорее всего усыпят из-за привыкания к людям.
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