Цыгане из Челябинска стали участниками массовых разборок на свадьбе в Волгоградской области. Как сообщает V1.RU, потасовка произошла вечером 22 ноября в Волжском. На кадрах с места - несколько десятков дерущихся людей, кареты скорой помощи и полиция, передает Day.Az со ссылкой на 74.ru.

По данным регионального главка МВД, конфликт произошёл между местными и приехавшими из Челябинска гостями. Очевидцы сообщали о прогремевших выстрелах и пролитой крови, однако версию со стрельбой силовики не подтвердили.

- Драка произошла из-за возникших во время свадьбы разногласий между гостями, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области сайту V1.RU. - Никаких претензий друг к другу у участников конфликта не возникло, в полицию никто не обращался. Применение во время конфликта огнестрельного оружия не подтверждается.

В полиции добавили, что ночью челябинцы уже выехали обратно домой. Причины массовой драки не называются.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.