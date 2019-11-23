Посольство Армении в Грузии сообщает, что сегодня ночью на грузинском отрезке российско-грузинского КПП "Верхний Ларс" по подозрению в перевозке запрещенных грузов был задержан автобус, направляющийся в Армению, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Посольство Республики Армения в Грузии работает с соответствующими органами Грузии над обеспечением быстрой перевозки граждан РА в Армению.

Дипломаты посольства Армении в Грузии скоро прибудут в Верхний Ларс, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, а также привезти еду и предметы первой необходимости.