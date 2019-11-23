https://news.day.az/world/1178609.html В Грузии задержали армянский автобус с запрещенным грузом
В Грузии задержали армянский автобус с запрещенным грузом
Посольство Армении в Грузии сообщает, что сегодня ночью на грузинском отрезке российско-грузинского КПП "Верхний Ларс" по подозрению в перевозке запрещенных грузов был задержан автобус, направляющийся в Армению, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Посольство Республики Армения в Грузии работает с соответствующими органами Грузии над обеспечением быстрой перевозки граждан РА в Армению.
Дипломаты посольства Армении в Грузии скоро прибудут в Верхний Ларс, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, а также привезти еду и предметы первой необходимости.
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