Папа Римский Франциск прибыл в Японию с визитом, это первое посещение понтифика страны Восходящего солнца, предыдущий визит главы католической церкви в Японию состоялся 38 лет назад. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



В ходе визита, который продлится до 26 ноября, понтифик посетит Нагасаки и Хиросиму, а также проведет мессу в Токио перед несколькими тысячами верующих.

В Японии отмечают высказывания главы Римской католической церкви, направленные на запрещение и отказ человечества от ядерного оружия.

