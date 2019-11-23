https://news.day.az/world/1178620.html Впервые за почти 40 лет Папа Римский посетил Японию
Папа Римский Франциск прибыл в Японию с визитом, это первое посещение понтифика страны Восходящего солнца, предыдущий визит главы католической церкви в Японию состоялся 38 лет назад. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В Японии отмечают высказывания главы Римской католической церкви, направленные на запрещение и отказ человечества от ядерного оружия.
Впервые за почти 40 лет Папа Римский посетил Японию
Папа Римский Франциск прибыл в Японию с визитом, это первое посещение понтифика страны Восходящего солнца, предыдущий визит главы католической церкви в Японию состоялся 38 лет назад. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В ходе визита, который продлится до 26 ноября, понтифик посетит Нагасаки и Хиросиму, а также проведет мессу в Токио перед несколькими тысячами верующих.
В Японии отмечают высказывания главы Римской католической церкви, направленные на запрещение и отказ человечества от ядерного оружия.
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