Животные раскопали тайники и разбросали содержимое по всему лесу, что значительно облегчило работу правоохранителей.

Группа кабанов нарушила планы злостных наркодилеров, спрятавших внушительные запасы кокаина в итальянских лесах. Парнокопытные обнаружили тайники стоимостью почти 17 тысяч фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как уточняет издание Metro, преступники закопали наркотики в тосканских лесах, надеясь, что их не обнаружат правоохранители. Однако никто не ожидал, что найдут тайники обычные дикие кабаны: они не только выкопали пакеты, но и растерзали их, что значительно облегчило поиск полицейским.

В частности, правоохранители узнали об "инциденте" с переговоров самих наркодилеров, которые жаловались на животных.

В результате операции были задержаны четыре человека, причастных к наркоторговле.