Толпа зевак собралась вокруг автомобиля с необычным "украшением", пробивающимся сквозь крышу, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Странное транспортное средство, стоящее возле обочины на парковке во Франции, озадачило своим происхождением.

Один из пешеходов запечатлел, как случайные прохожие пытались понять, как ствол дерева мог пробить крышу автомобиля.

Судя по всему, местные креативщики установили очередной экспонат, чтобы привлечь внимание общественности к своему творчеству.