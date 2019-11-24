Мексиканский рыбак уснул на пляже, а проснувшись, осознал, что на него напал крокодил, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Инцидент произошел на пляже Бока Барра в городе Санта-Мария-Колотепек. 65-летний мужчина дремал, когда внезапно рядом с ним оказался двухметровый крокодил. К счастью, мексиканцу удалось отбиться от опасной рептилии, после чего он немедленно обратился к медикам.

Состояние пострадавшего оценили как стабильное. После случившегося у него остались раны на руке, ноге и голове.

Как пояснил глава гражданской обороны штата Гелиодоро Диас, нападение крокодила в данной местности - случай уникальный. Как правило, эти рептилии редко появляются вблизи устьев реки.