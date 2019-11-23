США введут новые санкции против Ирана из-за реакции властей на протесты. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Iran International, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Текст интервью распространен в субботу пресс-службой Госдепартамента.

"Как мы ввели санкции против министра связи Ирана, мы введем [новые] санкции, - сказал он. - Откажем им в визах, в другом всем тем, кто ведет себя как иранские лидеры".

"Мы введем комплекс санкций, что осложнит для режима [проведение нынешней политики] и повысит этому цену", - отметил Помпео.

Министерство финансов США 22 ноября объявило о включении в свой санкционный список Азари Джахроми. По данным ведомства, министр причастен к ограничению доступа к интернету для граждан Ирана. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.