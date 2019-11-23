Почти 50 тысяч человек в Париже приняли участие в акции протеста против насилия над женщинами. Об этом как передает РИА Новости, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, мужчины и женщины вышли на демонстрацию "чтобы сказать "стоп" сексизму, сексуальным домогательствам и насилию над женщинами".

Акция, организатором которой стала феминистская организация "Мы Все", прошла от площади Оперы в сторону площади Нации. В ней приняли участие известные личности: актрисы Мюриэль Робэн, Жюли Гайе, Александра Лами шли в начале колонны протестующих. Подобные акции прошли и в других французских городах. Сотни людей принимали участие в демонстрациях в Лилле, Бордо, Ренне, Страсбурге и Тулузе.

Сообщается, что в этом году от домашнего насилия погибли по меньшей мере 116 женщин, в прошлом году - 121. Двадцать пятого ноября премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен представить список "конкретных мер" для борьбы с домашним насилием.