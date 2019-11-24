Посол Норвегии в Пакистане Кьелл-Геннар Эриксен был вызван в министерство иностранных дел республики из-за осквернения Корана организацией "Остановим исламизацию Норвегии". Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном в субботу МИД Пакистана пресс-релизе.

"Посол Норвегии был вызван в МИД Пакистана, где ему была озвучена высокая обеспокоенность правительства и народа Пакистана по поводу факта осквернения Священного Корана в норвежском городе Кристиансанн", - сообщает МИД. "Было подчеркнуто, что такие действия ранят мусульман, которых насчитывается порядка 1.3 млрд человек по всему свету, - отмечается в заявлении. - Такие действия не могут быть оправданы правом на свободу самовыражения". "Власти Норвегии были настоятельно призваны привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение подобных инцидентов в дальнейшем", - говорится в пресс-релизе.

20 ноября в городе Кристиансанн прошла акция протестов организации "Остановим исламизацию Норвегии", направленная против распространения в стране ислама. Организаторы согласованной манифестации заранее предупредили сотрудников полиции о намерении сжечь Коран. Несмотря на призывы сил правопорядка воздержаться от подобных провокацио