Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране, передает РИА Новости.

"Это чрезвычайно лицемерный режим. Он отключает интернет, пока правительство продолжает использовать все аккаунты в соцсетях. Одна из вещей, к который мы призываем, это чтобы такие компании, как Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты верховного лидера (Али) Хаменеи, министра иностранных дел (Мохаммада Джавада) Зарифа и президента (Хасана) Рухани, пока они не восстановят интернет для своего народа", - заявил Хук, выступление которого выложено в аккаунте Госдепа в Twitter.

"Сейчас режим отключил интернет, поскольку они пытаются скрыть все смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране", - добавил он.

Ранее министерство иностранных дел Ирана, комментируя санкции США против иранского министра за "интернет-цензуру", заявило, что для Вашингтона свобода интернета не имеет никакого значения.

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения цен на бензин. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. Сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. В стране ограничили доступ в интернет. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в пятницу объявило о введении санкций в отношении министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми. В ведомстве отметили, что санкции против министра введены за "его роль в широкомасштабной интернет-цензуре (со стороны) иранского режима", в частности, за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране. Самого Джароми минфин США считает активным сторонником цензуры в интернете и обвиняет его в слежке за активистами оппозиции.