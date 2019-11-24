Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил сомнение в том, что власти Сирии готовы защитить нефтяные месторождения за Евфратом от ИГ.

На форуме по безопасности в канадском Галифаксе О'Брайена попросили пояснить слова президента Дональда Трампа, который ранее заявил, что США оставляют на востоке Сирии войска для защиты нефтяных месторождений от ИГ, передает РИА Новости.

"США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ. В последний раз, когда у режима (властей Сирии) были эти месторождения, ИГ смогла примерно за 15 минут забрать их обратно", - сказал О'Брайен.

При этом он отметил, что "сравнительно небольшие доходы" от нефти, которая добывается в этом районе Сирии, идут на поддержку не США, а сирийских курдов, чтобы они "могли продолжать борьбу с ИГ" и решать проблемы беженцев.