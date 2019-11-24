Британская правящая Консервативная партия включит в свой предвыборный манифест обещание внести до конца года на рассмотрение парламента сделку с ЕС о Brexit. Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

Оно приводит выдержки из речи лидера партии и премьер-министра Бориса Джонсона, которую он должен произнести во время представления в воскресенье программы будущего правительства консерваторов. Она должна быть воплощена в жизнь, если тори одержат победу на намеченных на 12 декабря досрочных парламентских выборах. "Мой заблаговременный рождественский подарок стране будет заключаться в том, чтобы вернуть законопроект о Brexit [на рассмотрение депутатов] и сделать так, чтобы парламент заработал для людей", - цитирует Reuters будущее заявление премьера.

Джонсон ранее уже пообещал, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 января 2020 года, и эта позиция радикально отличается от той, которую заняла оппозиционная Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина. Лейбористы в случае прихода во власть намерены согласовать с ЕС новую сделку и в течение полугода провести новый референдум по теме членства королевства в Евросоюзе. При этом сам Корбин обещает сохранить в вопросе Brexit нейтральную позицию.

С помощью выборов Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.