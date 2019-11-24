Президент Южной Кореи попросил папу Римского Франциска встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, сообщила газета "Чосон Ильбо".

По данным издания, представитель южнокорейского правительства по приказу Мун Чжэ Ина в июле передал такую просьбу через апостольского нунция (постоянного дипломатического представителя) Ватикана в Южной Корее Альфреда Ксереда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Было бы хорошо, если бы папа посетил демилитаризованную зону в Южной Корее после визита в Японию и встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", - цитирует издание слова представителя южнокорейского правительства. Ксеред в августе встретился с Франциском и передал ему эту просьбу.

Как пишет издание, учитывая, что сообщений о посещении главой Римско-католической церкви Южной Кореи на данный момент нет, планы правительства провести встречу Франциска и Ким Чен Ына потерпели неудачу. Тем более, что такой визит обычно согласовывают за год, минимум за 2-3 месяца. Но так как папа Римский находится сейчас в Японии, которая географически расположена очень близко к Корейскому полуострову, при желании, он может внезапно изменить планы и посетить демилитаризованную зону.

Папа Римский Франциск находится с визитом в Японии. В субботу он посетил Нагасаки, после чего направится в Хиросиму, на которую впервые в мире в 1945 году была сброшена ядерная бомба. На понедельник назначена встреча с пострадавшими от цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, а также он проведет мессу в Токио перед несколькими тысячами верующих. Это первое посещение понтифика страны Восходящего солнца, предыдущий визит главы Римско-католической церкви в Японию состоялся 38 лет назад.

