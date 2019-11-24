Возгорание двух речных теплоходов на площади 400 кв. м произошло ночью в Астрахани, пожар ликвидирован, пострадавших нет. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 02:44 (совпадает с бакинским) 24 ноября на телефон 112 поступило сообщение о загорании судна, пришвартованного у причальной стенки завода им. В. И. Ленина. Пожарно-спасательные подразделения были направлены [на место ЧП] по повышенному номеру вызова №2. В ходе разведки установлено, что происходит горение внутренней отделки двух речных теплоходов, находящихся в отстое на общей площади 400 кв. метров. В 04:47 на месте пожара объявлена локализация, в 05:03 пожар ликвидирован", - уточнили в пресс-службе.

По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет. К тушению огня привлекались 86 человек и 21 единица техники. Кроме того, к месту происшествия от Морспасслужбы прибыло морское водолазное судно "Стольный град Ярославль".

По предварительным данным источника ТАСС в экстренных службах региона, один из теплоходов - небольшая яхта - сгорела практически дотла. Причины возгорания устанавливаются.