Отец новорожденного ребенка рассказал на Reddit, что родственники выразили недовольство из-за составленных им правил посещения младенца. Пользователи также раскритиковали строгого отца.

Мужчина написал, что три дня назад у них с женой родился первенец. Он отметил, что решил составить правила для родителей, потому что они считают, что "позволить ребенку есть грязь - лучше любой вакцины". Отец разослал список всем родственникам по электронной почте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в письме были следующие указания: не приходить в гости больным, не посещать ребенка детям до 18 лет, потому что школы - рассадники вирусов, не использовать парфюм, приходить только с 9 до 17 часов на время меньше часа. Кроме того, обеспокоенный отец запретил приносить подарки и попросил приходить по 3-4 человека за раз. Он дал перечитать письмо жене, которая одобрила правила.

Затем мужчина рассказал, что его родители и тетя с мужем и двумя детьми пришли в одно время. В итоге он заставил некоторых родственников ждать снаружи, чтобы ребенка посетили не более четырех человек за раз. Час, отведенный на посещения, истек, но бабушка с дедушкой не стали уходить от внука. Тогда в комнату зашла еще и семья тети. Мать ребенка попросила всех уйти, в результате ребенок расплакался, а родственники переругались.

Бабушка была особенно недовольна и высказала претензии, отметил рассказчик. Она назвала сына грубым и невоспитанным. Мужчина решил найти поддержку в интернете, но в сети многие также удивились жестким правилам и написали негативные комментарии.