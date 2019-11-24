В Великобритании суд рассматривает дело 66-летнего миллионера, который пытался развратить женщин, а затем скрылся за границей. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на Daily Mail, передает Day.Az.

Кевин Маккарти размещал объявления и зазывал женщин на "собеседование". Он говорил, что работницы должны будут обучать гуманитарных работников, которые отправляются в зоны боевых действий.

Во время беседы мужчина представлялся гинекологом и добивался, чтобы жертвы раздевались. Одна из претенденток сочла подобное поведение подозрительным и вызвала полицию.

Маккарти удалось ненадолго скрыться в Кении, однако он был арестован сразу после возвращения в Великобританию. В суде ему было предъявлено обвинение в нападении на трех женщин.