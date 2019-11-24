Уровень погодной опасности, который ранее ввели из-за мощного паводка на Лазурном берегу Франции, снизился с красного до оранжевого. Об этом сообщает французская метеорологическая служба Meteo France, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министр внутренних дел республики Кристоф Кастенер сообщил в своем Twitter, что высший, красный уровень метеоопасности был объявлен в двух департаментах на юго-востоке Франции (в Варе и Приморских Альпах) в связи с дождями и наводнениями.

Метеослужба уточняет, что теперь в четырех южных департаментах и в одном центральном сохраняется оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики полагают, что ливни и наводнения на Лазурном берегу должны закончиться в районе 16.00 по местному времени (19.00 по Баку).

"По параметрам дожди-затопление и наводнение произошло снижение уровня метеоопасности с красного до оранжевого в Варе и Приморских Альпах", - подчеркнули в метеослужбе.



В свою очередь, телеканал LCI подводит промежуточный итог и уточняет, что за 36 часов с пятницы в этих районах пролилась трехмесячная норма осадков, в воскресенье утром "дожди продолжались, но они были менее интенсивны". Также там остались без электричества 4 тысячи домов.

При этом в департаменте Вар два человека пропали без вести.

Также множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу. По данным компании SNCF, железнодорожное движение в регионе должно возобновиться в скором времени.

Предыдущий погодный апокалипсис произошел во Франции неделю назад, когда сотни тысяч домов остались без света из-за мощного снегопада в регионе Овернь - Рона - Альпы к северу от Лазурного берега.

