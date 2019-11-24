Легкомоторный самолет частной компании Busy Bee разбился в квартале города Гома (провинция Северное Киву) в Демократической Республике Конго, есть пострадавшие. Об этом сообщает портал Actualite, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство Франс Пресс, после крушения самолета обнаружены тела по меньшей мере шести человек

При этом, по данным представителя аэропорта, могли погибнуть все находившиеся на борту люди.

По последним данным, которые приводит агентство, на борту самолета типа Dornier-228 находились 17 пассажиров и два члена экипажа.

"Только что были извлечены шесть тел. Команды спасателей продолжают поиски", - заявил мэр Гомы Тимоте Мюисса. При этом представитель аэропорта Гомы Ришар Манголопа сообщил агентству, что в результате крушения выживших нет.

В свою очередь, портал Actualite передает, что уже обнаружены 17 тел погибших, из-под обломков также эвакуированы пострадавшие. Точные данные пока неизвестны. Однако уточняется, что самолет упал через три минуты после взлета. Пожар на месте крушения удалось локализовать.