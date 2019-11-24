Шесть человек погибли, более 140 получили ранения в ходе столкновений на демонстрациях в городах Басра и ан-Насырия на юге Ирака. Об этом заявил РИА Новости источник в местной комиссии по правам человека, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, более 70 получили ранения в столкновениях в ходе демонстраций в провинции Басра. Кроме того, телеканал Sky News Arabia сообщал о трех погибших в городе ан-Насырия в провинции Ди-Кар.

Источник сообщил, что в общей сложности с ночи субботы на воскресенье и до настоящего момента шесть человек погибли, 141 получил ранения в результате столкновений и использования силами безопасности чрезмерной силы и боевых патронов для разгона демонстрантов.

Протесты в Ираке продолжаются с начала октября. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.

