Порядка 2,7 млн избирателей определят в воскресенье победителя президентской гонки в Уругвае, выбрав между представителем правящей левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэлем Мартинесом и членом правоцентристской Национальной партии ("Бланко") Луисом Лакалье По, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В первом туре 27 октября эти кандидаты набрали по 38,63% и 28,19% соответственно.

Выразить свои политические предпочтения совершеннолетние граждане республики будут должны (голосование является обязательным) на одном из более чем 7,1 тыс. избирательных участков, открывшихся по всей стране в 08:00 (14:00 мск). Волеизъявление продлится до 19:30 по местному времени (01:30 25 ноября мск), а ближе к полуночи (06:00 мск) ЦИК ожидает получить данные подсчета порядка 90% бюллетеней. Согласно последним опросам, за Луиса Лакалье По готовы проголосовать 51% избирателей, Даниэль Мартинес может рассчитывать на поддержку 43% населения. Еще 6% избирателей заявили о намерении проголосовать против всех или испортить бюллетень.

По, объединившего вокруг себя правый фланг уругвайского политического истеблишмента, в случае избрания намерен прибегнуть к мерам бюджетной экономии, не сокращая при этом финансирования социальных программ. Он также выступает за децентрализацию и предоставление большей финансовой автономии местной власти, снижение налоговых издержек для малых и средних предприятий (МСП). В области безопасности По призывает к расширению полномочий полиции.

Основными пунктами предвыборной программы Мартинеса являются стимулирование МСП, содействие их выходу на международный рынок. Он обещает добиться нулевого показателя дефицита бюджета (в 2018 г. - 2,7%), создать 15 тыс. рабочих мест и осуществить профессиональную переподготовку 400 тыс. работников. Кроме того, политик планирует увеличить инвестирование в научный и технологический сектора.

Президент Уругвая Табаре Васкес проголосовал на выборах будущего главы государства. Соответствующие кадры показал в своем эфире телеканал Teledoce.

Действующий уругвайский лидер одним из первых исполнил свой гражданский долг. Он прибыл на избирательный участок №2250 вскоре после начала голосования и опустил свою бюллетень в урну. Во время беседы с журналистами, встречавшими его у выхода из дома, он положительно оценил возможность "смены людей и партий" в руководстве государства.

В первый час голосования на избирательном участке также успел побывать экс-президент Уругвая (2010-2015) Хосе Мухике. Он прибыл туда вместе с супругой, действующей вице-президентом страны Лусией Тополански, на Volkswagen 1987 года, приобретенным им в годы президентства. Затем пара отправилась на другой избирательный участок, где проголосовала Тополански.

Глава государства в Уругвае избирается на пять лет без права повторно занимать кресло президента или вице-президента (избираются в тандеме) ранее чем через пять лет после окончания мандата. Для победы во втором туре кандидату на эту должность необходимо заручиться простым большинством голосов. Президент является главой государства и верховным главнокомандующим. Он осуществляет исполнительную власть, формирует состав Совета министров, представляет в Генеральную ассамблею (парламент) проект бюджета, обладает законодательной инициативой и может накладывать вето на принятый парламентом законопроект, а также имеет право роспуска заксобрания.