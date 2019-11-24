Беспорядки последних дней в Иране стали следствием спланированного заговора, который был нейтрализован в течение 48 часов. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Али Фадави, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно нашей информации, это был очень большой заговор, который рухнул в течение 48 часов", - цитирует Фадави агентство Fars. По его словам, "мир удивляется тому, как удалось нейтрализовать заговор за столь короткий период".

Фадави не уточнил, кто стоит за организацией беспорядков.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в три раза до 30 тысяч риалов (около $0,25) за литр. На 50% (до 15 тысяч риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, погибли от 12 до 30 человек, десятки получили травмы и ранения.