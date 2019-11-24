В американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк, престарелая любительница бодибилдинга избила злоумышленника, который забрался в ее дом. Об этом сообщает WHAM-TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

82-летняя Уилли Мерфи (Willie Murphy) утверждает, что незнакомец появился перед ее домом около 23 часов вечера в четверг, 21 ноября. Он постучал в дверь и попросил вызвать скорую помощь. Когда старушка не пустила его внутрь, он выбил дверь.

"Он выбрал не тот дом, чтобы вломиться", - говорит Мерфи. Несмотря на почтенный возраст, она каждый день посещает спортзал, поднимает 102 килограмма в становой тяге и занимала призовые места на соревнованиях по бодибилдингу.

Старушка схватила оказавшийся под рукой стол и ударила им злоумышленника. "Стол вдребезги, - рассказывает она. - Он падает, а я прыгаю по нему". Затем Мерфи вылила на мужчину бутылку шампуня. "Хватаю щетку, - вспоминает она. - Он тянет ее на себя. Я бью его щеткой".

Драку прервали полицейские, прибывшие по звонку, который успела сделать Мерфи. Они одобрили ее действия и сфотографировались с ней на крыльце. Злоумышленник был доставлен в больницу.