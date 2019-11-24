https://news.day.az/world/1178887.html Жителей Канады пригласили сделать фото с "сатаной"
Жителей Канады пригласили сделать фото с "сатаной"
Одна из газет канадского города Кортни по ошибке предложила жителям сфотографироваться с "сатаной" на Рождество. Об этом сообщает Narcity, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В статье рассказывалось о предстоящей рождественской ярмарке. Одно из мероприятий предполагало фотографирование с "сатаной".
Отмечается, что нелепая ошибка привлекла на ярмарку гораздо больше людей, чем в предыдущие годы.
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