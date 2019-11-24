Одна из газет канадского города Кортни по ошибке предложила жителям сфотографироваться с "сатаной" на Рождество. Об этом сообщает Narcity, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В статье рассказывалось о предстоящей рождественской ярмарке. Одно из мероприятий предполагало фотографирование с "сатаной".

Отмечается, что нелепая ошибка привлекла на ярмарку гораздо больше людей, чем в предыдущие годы.