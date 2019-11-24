Конгрессмены США получают с каждым днем все больше информации в рамках разбирательства об импичменте американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил в воскресенье председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (от штата Калифорния) в эфире телеканала CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем каждый день получать новую информацию, полагаю, что это продолжится", - сказал законодатель-демократ. Он заверил, что уже имеются "неопровержимые доказательства" причастности Трампа к нарушениям, влекущим за собой импичмент.

Как отметил Шифф, демократы рассчитывают на выступление на слушаниях госсекретаря США Майкла Помпео, бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона и других лиц, однако это не является обязательным для продолжения процедуры импичмента. "Мы бы хотели, чтобы они выступили, но мы не позволим им заставить нас ждать, затянуть этот процесс", - отметил он.

Шифф не исключил, что в рамках импичмента последуют новые слушания или закрытые встречи законодателей со свидетелями.