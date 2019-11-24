Правящая Консервативная партия Великобритании не будет повышать налоги и на четверть увеличит бюджетные расходы на Национальную систему здравоохранения (NHS), если останется у власти по итогам декабрьских выборов в парламент страны.

Об этом говорится в предвыборном манифесте тори, который в воскресенье представил глава партии и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают британские политические обозреватели, в своем манифесте тори достаточно неожиданно отказались от планов сократить налоговую ставку для наиболее обеспеченных жителей страны. Вместо этого приоритетом для консерваторов будут инициативы, призванные улучшить положение британцев с низким уровнем доходов, в том числе пенсионеров.

Тори обещают, что, находясь у власти, не допустят повышения НДС и подоходного налога, а также максимальных тарифов на электроэнергию. Будут существенно увеличены инвестиции в образование и транспортную инфраструктуру.

Помимо этого, консерваторы намерены довести до £34 млрд ($43,6 млрд) в год дополнительные расходы на Национальную систему здравоохранения, что означает почти 25%-ное увеличение нынешнего годового бюджета NHS. Тори также обещают решить проблему нехватки квалифицированных медицинских работников, подготовив 50 тыс. новых медсестер. Согласно оценкам опроса Ipsos MORI, данные которого были опубликованы в среду, вопросы, касающиеся работы и финансирования NHS, для британских избирателей сейчас более важны, чем тема Brexit.

В преддверии назначенных на 12 декабря выборов консерваторы также обещают уделять повышенное внимание решению проблемы уличной преступности и обеспечить новые рабочие места для 20 тыс. полицейских. В манифесте уделяется внимание и вопросом экологии. Правительство Джонсона обещает, что к 2050 году Соединенное Королевство станет климатически нейтральным, полностью компенсируя выбросы парниковых газов в атмосферу за счет "зеленых" инициатив.

Консервативное правительство меньшинства добилось проведения досрочных выборов в британский парламент, чтобы попытаться вывести из тупика ситуацию с Brexit. Выход Соединенного Королевства из состава ЕС был отложен до 31 января 2020 года, так как Джонсону не удалось в короткий срок провести через Палату общин достигнутое им соглашение с Брюсселем об условиях "развода" сторон.