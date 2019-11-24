https://news.day.az/world/1178905.html Крупный пожар в Москве - загорелись 4 здания
Крупный пожар в Москве - загорелись 4 здания
Административное здание и три гаража загорелись на площади 150 квадратных метров в районе Коптево в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает столичный главк МЧС России.
Пожар произошел в воскресенье вечером на улице Михалковская, дом 59.
"По прибытии пожарных по данному адресу происходит загорание трех металлических в ряду стоящих гаражей и примыкающего к ним одноэтажного административного здания на общей площади около 150 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте главка.
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