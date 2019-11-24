Административное здание и три гаража загорелись на площади 150 квадратных метров в районе Коптево в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает столичный главк МЧС России.

Пожар произошел в воскресенье вечером на улице Михалковская, дом 59.

"По прибытии пожарных по данному адресу происходит загорание трех металлических в ряду стоящих гаражей и примыкающего к ним одноэтажного административного здания на общей площади около 150 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте главка.