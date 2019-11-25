Центральное избирательное бюро Румынии после обработки протоколов с 70% участков сообщает, что действующий президент Клаус Йоханнис лидирует во втором туре выборов главы Румынии, набрав 62,2% голосов.

Второй тур выборов президента Румынии прошел в стране и за ее пределами в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Граждане Румынии выбирали главу государства на ближайшие пять лет. Во второй тур прошли действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, набравший 37,82%, а также экс-премьер Виорика Данчилэ, получившая 22,26% голосов. Данные exit poll, который проводил Румынский институт оценки и планирования, показывают, что во втором туре Клаус Йоханнис получает 66,5%, Виорика Данчилэ - 33,5%.

По данным Центрального избирательного бюро Румынии, после обработки 70% протоколов с избирательных участков Йоханнис набирает 62,2% голосов, Данчилэ - 37,8%.

В своей избирательной кампании Йоханнис делает ставку на строительстве "сильной Румынии". В качестве президента он обещает пересмотреть присоединение Румынии к Зоне евро и Шенгенской зоне, также он намерен развивать Европейскую политику добрососедства и укреплять стратегическое партнерство с НАТО и США.

Данчилэ, в качестве первого кандидата-женщины, прошедшей во второй тур президентских выборов, считает, что в стране необходимо усиливать роль женщины в политике. Она намерена вести переговоры о сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, считает важным развивать сотрудничество с США и планирует укреплять позиции Румынии на европейской арене. Данчилэ готова помочь Молдавии в процессе евроинтеграции и хочет предложить кабмину создать специальный фонд для этих целей.