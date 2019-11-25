Вступивший в президентскую гонку 2020 года от демократов бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вряд ли одержит победу над кандидатом республиканцев действующим президентом США Дональдом Трампом.

С таким утверждением выступила старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй в интервью телекомпании CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"От демократов по-прежнему участвуют 18 кандидатов, 10 или 12 уже выбыли из гонки, - напомнила она. - Мы не знаем, сможет ли кто-то победить или нет до тех пор, пока они это сделают или нет".

Конуэй со скептицизмом отнеслась к лозунгу Блумберга "Восстановить Америку". "Америка уже выбрала строителя, - сказала она. - Майкл Блумберг был великим мэром Нью-Йорка. Все мои четверо детей родились в Нью-Йорке, когда он был мэром". "Я хочу, чтобы он снова был мэром Нью-Йорка", - прокомментировала сотрудник Белого дома выдвижение Блумберга.

Блумберг в воскресенье официально вступил в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он выразил уверенность в том, что ему поможет одержать победу "уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности".