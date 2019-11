Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy намерена купить крупнейшую транснациональную ювелирную компанию Tiffany и продвигается к заключению этой сделки.

Об этом сообщил в воскресенье Agence France-Presse (AFP) источник, близкий к ведущимся переговорам. Тем самым он подтвердил информацию, ранее приведенную газетами The Wall Street Journal, Financial Times и The New York Times.

Согласно источнику, с учетом задолженности Tiffany французской корпорации размер сделки может превысить $16,65 млрд. В настоящее время проходят заседания советов управляющих двух компаний. По данным источника, соглашение по сделке, скорее всего, будет достигнуто до открытия парижской биржи к утру понедельника, но возможны и иные варианты. Источник подчеркнул при этом, что заключение сделки "более чем вероятно".

По сведениям AFP, в случае заключения это станет самой крупной сделкой в истории компании LVMH, принадлежащей французскому миллиардеру Бернару Арно. Это не только значительно укрепит позиции LVMH на американском рынке, но и усилит компанию в мировом ювелирном секторе. В 2011 году LVMH уже купила известную итальянскую фирму Bulgari - размер сделки составил $5,2 млрд. Основными соперниками в сфере выпуска и торговли ювелирными изделиями для LVMH являются компании Cartier и Van Cleef & Arpels.

Компании уже второй раз в этом году возвращаются к данному вопросу о сделке. AFP в этой связи сообщает, что на этот раз LVMH, изучив финансовую ситуацию Tiffany, повысила на прошлой неделе размер своего финансового предложения - с первоначальных $120 за акцию до примерно $130. В настоящее время, по сведениям AFP, речь идет уже о $135 за акцию, что и составляет общую стоимость в более чем $16,3 млрд.

Компания Tiffany была основана в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани и Джоном Янгом. Первый ее магазин был открыт на Манхэттене в 1853 году на углу Пятой авеню и 57-й улицы. В настоящее время поблизости от него находится принадлежащий президенту США небоскреб Trump Tower. Офис компании расположен в Нью-Йорке.