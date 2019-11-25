Американский миллиардер Том Стейер рассказал Business Insider, нужны ли США миллиардеры и кем на самом деле является действующий президент США.

Один из богатейших участников президентской гонки 2020 г. в США, миллиардер и филантроп Том Стейер, судя по опросам, хотя и один из первых по размеру капитала, но явно отстающий по количеству потенциальных голосов: по данным Business Insider, его поддерживает лишь 1% потенциальных избирателей. Однако сам Стейер называет себя "белой вороной" среди остальных кандидатов и утверждает, что именно он в состоянии "починить систему, сломанную" Трампом и не позволяющую проводить прогрессивную политику, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Я думаю, что если господин Трамп не будет снят с должности и останется кандидатом от республиканцев, он будет выезжать почти исключительно на идее, как много он сделал для экономики. И я думаю, необходимо опровергнуть это, показать, что это не так. Я полагаю, что мой опыт в бизнесе позволит мне это сделать как никому другому. У меня были десятилетия на размышления и выяснение того, что делает страны процветающими, что заставляет их экономику расти, что делает этот рост достоянием всего общества. А Трамп, честно говоря, был фальшивым бизнесменом, мошенником и неудачником. А сейчас он мошенник и неудачник, управляющий американской экономикой", - заявил Стейер в интервью Business Insider.

Исправлять систему миллиардер намерен с самого верха. "Я баллотируюсь, потому что думаю, что это правительство испорчено, что оно было куплено корпорациями, и прежде чем мы доберемся до любой прогрессивной политики, за которую выступают многие, мы должны будем разобраться с правительством, развернуть его к людям. И у меня есть десятилетний опыт организации коалиций простых американских граждан, для того чтобы они отстаивали свои права и побеждали корпорации", - заявил миллиардер, отметив, что он участвовал в успешных кампаниях против нефтяных и фармацевтических гигантов, а также внес немалый вклад в развитие "зеленой" энергетики в стране. Как писали ранее "Вести. Экономика", Стейер, увлекшись темой поиска альтернативных источников энергии, основал природоохранную группу NextGen America, в 2016 г. потратил $65 млн на поддержку кандидатов Демократической партии на разных выборах и на акции в защиту окружающей среды.

При этом Стейер, как и ряд других политиков, выступает за борьбу с финансовым неравенством. "Кто бы ни был кандидатом от Демократической партии, он должен будет принять тот факт, что это неравенство абсолютно несправедливо, неприемлемо и недемократично", - говорит политик. Но бороться он за это хочет не просто через повышение налогов для миллиардеров, а через отмену всевозможных льгот и преференций. При этом он подчеркивает, что Сандерс и Уоррен не правы в одном: миллиардеры Америке все-таки нужны.

"Я не думаю, что мы должны создавать какой-то стеклянный потолок, который будет ограничивать мечты и амбиции американцев. Эта страна была основана мечтателями с большими амбициями, и говорить всем молодым людям в Соединенных Штатах: "Люди в Вашингтоне точно определили, как далеко могут зайти ваши мечты" для меня не имеет никакого смысла. В чем я вижу смысл, так это в отмене всех этих республиканских налоговых льгот и сокращения налогов для самых богатых американцев и крупнейших корпораций, чтобы как можно быстрее добиваться роста прожиточного минимума для работающих американцев, поддерживать профсоюзное движение и организованную рабочую силу в целом", - заявил Стейер.

Обещая объявить войну корпорациям и их влиянию на политику США, Стейер заявляет: "Бесконтрольный капитализм потерпел крах". "Мы видим это в абсолютном неравенстве доходов между американцами. Мы можем видеть это по всем направлениям. Но я глубоко верю в конкурентоспособный, инновационный, динамичный частный сектор. Однако я считаю, что правила для него должны быть написаны правительством от имени американского народа, а не от имени корпораций. Вот что крайне необходимо изменить", - резюмировал политик.