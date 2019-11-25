Протестующим в Иране грозят "максимально жёстким наказанием"
Командование иранского Корпуса стражей Исламской революции призывает жёстко наказать участников акций против повышения цен на бензин, назвав их "наймитами США". "Под таким руководством они совершали преступления и убили много людей", - заявил замкомандующего Корпусом стражей Исламской революции Али Фадави.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, что по делу об акциях протеста в Иране задержаны не менее 180 человек. Массовые выступления начались 15 ноября, когда правительство повысило в полтора-два раза цены на топливо. Демонстрации сопровождались перекрытием улиц, поджогами и столкновениями с полицией. На время протестов власти ограничили доступ к интернету по всей стране.
Иранские чиновники заявляли о заговоре зарубежных спецслужб и о том, беспорядки устраивали сторонники террористических группировок.
Ранее администрация провинции Керманшах заявила, что среди зачинщиков беспорядков были выявлены сторонники группировки "Исламское государство" и других террористических организаций. Государственное агентство ФАРС сообщает, что по подозрению в причастности к протестным выступлениям задержаны не менее 180 человек.
Представители иранских властей ранее неоднократно называли акции против повышения цен на топливо следствием заговора врагов Исламской республики.
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