Дворники, устроившие массовое побоище в центре Москве, приехали из Средней Азии.

Как стало известно РЕН ТВ, в полицию на шумных дворников пожаловались местные жители, они сообщили, что дворники бьют по машинам.

Приехавшие на место происшествия полицейские смогли поймать 15 человек, они были доставлены в отделение полиции. Пятеро из них оказались уроженцами Кыргызстана, еще 10 - Узбекистана. В результате произошедшего никто не пострадал.

В отношении дворников составлены протоколы об административном правонарушении, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что драка между дворниками произошла после игры в футбол. Противоборствующие стороны устроили матч, который закончился фолом. Один из игроков сыграл "грязно", что вызвало возмущение другой команды. Стороны договорились встретиться позже и разобраться в ситуации.

Вечером 24 ноября дворники встретились во дворах на улице Ефремова, некоторые принесли с собой лопаты и ломики.

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