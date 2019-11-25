https://news.day.az/world/1178975.html Камеры сняли момент жуткого ДТП с детским омбудсменом Украины - ВИДЕО
Камеры сняли момент жуткого ДТП с детским омбудсменом Украины - ВИДЕО
Под Киевом произошла страшная авария, в которую угодил детский омбудсмен Украины Николай Кулеба. Как сообщает "Страна.ua", ДТП произошло на перекрестке.
Камеры сняли момент страшной аварии. На кадрах видно, как Toyota с уполномоченным по правам детей выезжает на красный свет. Водитель микроавтобуса не успел отреагировать, и иномарку отшвырнуло в сторону, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
После удара легковушка врезалась в отбойник. Известно, что Кулеба ехал с двумя детьми без детских кресел - один из них до сих пор остается в коме.
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