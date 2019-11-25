Центральное избирательное бюро Румынии после обработки протоколов со 100% участков сообщает, что действующий президент Клаус Йоханнис лидирует во втором туре выборов главы Румынии, набрав 66,05% голосов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Второй тур выборов президента Румынии прошел в стране и за ее пределами в воскресенье. Граждане Румынии выбирали главу государства на ближайшие пять лет.

Во второй тур прошли действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, набравший 37,82%, а также экс-премьер Виорика Данчилэ, получившая 22,26% голосов. Данные exit poll, который проводил Румынский институт оценки и планирования, показывают, что во втором туре Клаус Йоханнис получает 66,5%, Виорика Данчилэ - 33,5%.

По данным Центрального избирательного бюро Румынии, после обработки 100% протоколов с избирательных участков Йоханнис набирает 66,05% голосов, Данчилэ - 33,95%.

В своей избирательной кампании Йоханнис делал ставку на строительстве "сильной Румынии". В качестве президента он обещает пересмотреть присоединение Румынии к Зоне евро и Шенгенской зоне, также он намерен развивать Европейскую политику добрососедства и укреплять стратегическое партнерство с НАТО и США.