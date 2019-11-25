https://news.day.az/world/1179100.html Тигр в зоопарке попытался напасть на сидящую к нему спиной женщину - ВИДЕО
Женщина решила пощекотать себе нервы и уселась спиной к вольеру с тигром. Не оценивший такой наглости хищник подкрался к героине ролика сзади и попытался напасть на неё через защитное стекло, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Тигр в зоопарке попытался напасть на сидящую к нему спиной женщину - ВИДЕО
Женщина решила пощекотать себе нервы и уселась спиной к вольеру с тигром. Не оценивший такой наглости хищник подкрался к героине ролика сзади и попытался напасть на неё через защитное стекло, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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