Женщина решила пощекотать себе нервы и уселась спиной к вольеру с тигром. Не оценивший такой наглости хищник подкрался к героине ролика сзади и попытался напасть на неё через защитное стекло, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.



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