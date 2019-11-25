https://news.day.az/world/1179109.html Массовое отравление газом в России, пострадали десятки детей
Массовое отравление газом в России, пострадали десятки детей
Число пострадавших при выбросе газовой смеси возле школы в Вадском районе Нижегородской области увеличилось до 44 человек, среди которых 43 ребенка, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"По уточненным данным, отравление газом получили 44 человека, в том числе 43 учащихся Вадской средней школы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после оказания медицинской помощи 27 детей отпущены домой, проводится осмотр еще 17 пострадавших.
"Предварительная причина происшествия - избыточная концентрация одоранта в системе газораспределительной станции", - отметил собеседник агентства.
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