65-летний Томас Коскович, совершая воздушное путешествие на одномоторном самолёте "Пайпер-Куб", пролетая над сельской местностью, в окрестностях небольшого городка Луисвилл (округ Уотонуан, штат Миннесота, США), зацепился колесом за электрические провода и повис над землёй, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По сообщениям СМИ, после того, как линия электропередач была обесточена, пожилого пилота спустили вниз. Томас Коскович, пережив волнительные моменты в своей жизни и проведя несколько часов в томительном ожидании, не пострадал.

Пожилой пилот легкомоторного самолёта не заметил ЛЭП на своём пути "Этот инцидент мог закончиться намного хуже. Мы рады, что пилот вышел из ситуации без каких-либо травм", - заявил Люк Хеннен, шериф округа Скотт, после проведения спасательной операции.

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