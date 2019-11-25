Грэм Булнуа и его жена Дженни Варли, путешествуя в начале года по кенийскому заповеднику Масаи-Мара, стали свидетелями охоты молодой львицы на зебру.

Хищница затаилась в кустах в ожидании полосатой жертвы, не подозревающей об опасности, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Но дикой кошке не повезло и она не смогла завалить слишком прыткого зверя, который, используя свои копыта, отбился от голодной хищницы и убежал подальше от места засады.

Прыткая зебра оставила львицу без обеда на глазах у туристов в Кении Со слов Грэма Булнуа, запечатлевшего противостояние в начале марта этого года, львица, увидев семейство зебр, пересекающих реку, устроила засаду на другом берегу, но не смогла справиться с бойким животным.

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