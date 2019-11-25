Прыткая зебра оставила львицу без обеда на глазах у туристов - ВИДЕО
Грэм Булнуа и его жена Дженни Варли, путешествуя в начале года по кенийскому заповеднику Масаи-Мара, стали свидетелями охоты молодой львицы на зебру.
Хищница затаилась в кустах в ожидании полосатой жертвы, не подозревающей об опасности, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Но дикой кошке не повезло и она не смогла завалить слишком прыткого зверя, который, используя свои копыта, отбился от голодной хищницы и убежал подальше от места засады.
Прыткая зебра оставила львицу без обеда на глазах у туристов в Кении Со слов Грэма Булнуа, запечатлевшего противостояние в начале марта этого года, львица, увидев семейство зебр, пересекающих реку, устроила засаду на другом берегу, но не смогла справиться с бойким животным.
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