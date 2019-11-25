В Дрездене неизвестные в ходе ограбления сокровищницы "Зеленый свод" похитили предметы искусства неизмеримой ценности. Об этом рассказал журналистам министр внутренних дел Саксонии Роланд Веллер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 25 ноября. Известная музейная сокровищница пострадала от действий злоумышленников в тот момент, когда еще была закрыта для посетителей. Как сообщает издание Bild, грабители подожгли трансформатор, что позволило обесточить несколько музеев в центре Дрездена. В сокровищницу неизвестные проникли через угловое окно.

По предварительным данным, ущерб может составлять один миллиард евро. По словам Роланда Веллера, речь идет о предметах искусства неизмеримой ценности. Министр внутренних дел Саксонии отметил, что произошла атака на культурное наследие всех саксонцев, сообщает РИА Новости. Пока не поясняется, что именно украдено. По некоторым данным, кража произошла в исторической секции музея, пропали антикварные вещи.

В настоящее время злоумышленники находятся в бегах. На месте происшествия работают оперативники. В течение дня состоится пресс-конференция, на которой будут сообщены подробности случившегося. Пока известно, что данная кража произведений искусства является самой крупной в послевоенной истории.